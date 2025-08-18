ميرتس: بوتين وزيلينسكي سيلتقيان في غضون أسبوعين

قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الاثنين “إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيلتقيان في غضون أسبوعين”.

وأضاف ميرتس أن مكان عقد هذا الاجتماع، الذي وافق عليه بوتين خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لم يحدد بعد.

وقال للصحفيين “تحدث الرئيس الأمريكي مع الرئيس الروسي عبر الهاتف واتفقا على عقد اجتماع بين الرئيس الروسي والرئيس الأوكراني خلال الأسبوعين المقبلين”.

وأضاف ميرتس أن ترامب وافق على توجيه دعوة أخرى لعقد اجتماع ثلاثي بعد ذلك، حتى يتسنى بدء المفاوضات حقا.

فيما وصف الرئيس الأمريكي اجتماعه اليوم مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وشركاء أوروبيين آخرين بأنه “جيد جدا”، وقال إنه بدأ ترتيبات لعقد اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزيلينسكي بعد مكالمة لاحقة أجراها مع بوتين.

وأضاف ترامب أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة الضمانات الأمنية لأوكرانيا، والتي ستقدمها الدول الأوروبية بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وقال ترامب “في ختام الاجتماعات، اتصلت بالرئيس بوتين، وبدأت الترتيبات لعقد اجتماع، في مكان يتم تحديده لاحقا، بين الرئيس بوتين والرئيس زيلينسكي”.

وأضاف ترامب أن نائبه جيه دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف سيجرون الترتيبات بين البلدين.

وحضر اجتماع اليوم في البيت الأبيض قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وفنلندا والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي الذين سافروا إلى واشنطن لإظهار تضامنهم مع أوكرانيا والحث على منحها ضمانات أمنية قوية في أي تسوية بعد الحرب.