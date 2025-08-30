السبت 7 ربيع الأول 1447 ﻫ - 30 أغسطس 2025 |
ميرتس: على حلفاء أوكرانيا ضمان عدم قدرة روسيا اقتصاديا على مواصلة الحرب

المستشار الألماني فريدريش ميرتس

قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس اليوم السبت إنه لا يتوقع توقف الحرب الروسية على أوكرانيا إلا عندما تعجز موسكو عن مواصلتها لأسباب اقتصادية وعسكرية، وذلك في ظل فشل الجهود الدبلوماسية في إحراز أي تقدم يذكر في الأسابيع القليلة الماضية.

وأضاف ميرتس في فعالية أقامها حزبه المحافظ في ولاية نورد راين فستفاليا “جميع الجهود المبذولة في الأسابيع الماضية لاقت نهجا أكثر عدوانية من قبل النظام في موسكو ضد السكان في أوكرانيا”.

وتابع قائلا “هذا لن يتوقف حتى نضمن معا أن روسيا، على الأقل لأسباب اقتصادية وربما أيضا لأسباب عسكرية… لم تعد قادرة على مواصلة هذه الحرب”.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، قال رئيس هيئة الأركان العامة الروسية فاليري جيراسيموف إن القوات الروسية تشن هجمات بلا هوادة على امتداد خط الجبهة في أوكرانيا وإنها تملك “المبادرة الاستراتيجية”.

كما صعّدت روسيا من غاراتها الجوية على مدن وبلدات أوكرانية بعيدة عن خطوط المواجهة هذا الصيف.

    المصدر :
  • رويترز

