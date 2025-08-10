الأحد 16 صفر 1447 ﻫ - 10 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ميرتس: وقف ألمانيا تصدير الأسلحة لإسرائيل رد على خطط توسيع عملياتها بغزة

منذ 37 ثانية
فريدريش ميرتس. رويترز

فريدريش ميرتس. رويترز

A A A
طباعة المقال

قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الأحد، إن قرار برلين وقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل رد على خطة إسرائيل توسيع عملياتها في قطاع غزة.

وأضاف في مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون الألمانية (إيه.آر.دي) “لا يمكننا تقديم أسلحة في صراع يجري الآن بالوسائل العسكرية فقط. نريد المساعدة دبلوماسيا، ونحن نقوم بذلك”.

ودفعت الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة وخطط إسرائيل توسيع سيطرتها العسكرية على القطاع ألمانيا إلى اتخاذ هذه الخطوة المحفوفة بالمخاطر على نحو لم يسبق له مثيل.

وقال ميرتس في المقابلة إن توسيع نطاق العمليات الإسرائيلية في غزة قد يودي بحياة مئات الآلاف من المدنيين وسيتطلب إخلاء مدينة غزة بأكملها.

وأضاف متسائلا “إلى أين من المفترض أن يذهب هؤلاء الناس؟… لا يمكننا أن نفعل ذلك، ولن نفعل ذلك، ولن أفعل ذلك”.

ومع ذلك، قال المستشار إن مبادئ سياسة ألمانيا تجاه إسرائيل لم تتغير.

وأضاف “تقف ألمانيا بحزم إلى جانب إسرائيل منذ 80 عاما. وهذا لن يتغير”.

ألمانيا هي ثاني أكبر مورد للأسلحة لإسرائيل بعد الولايات المتحدة، ودائما ما كانت من أشد الداعمين لإسرائيل، ويرجع ذلك أساسا إلى إحساسها بالذنب فيما يتعلق بالمحرقة النازية (الهولوكوست).

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

معالم إدنبرة في اسكتلندا
اندلاع حريق في "مقعد آرثر" أحد أشهر معالم إدنبرة في اسكتلندا
فلسطينيون يتجمعون لتلقي الطعام من مطبخ خيري، وسط أزمة جوع، في مدينة غزة، 28 يوليو 2025. رويترز
غزة تحت القصف
حماس: تصريحات نتنياهو محاولة لتبرئة إسرائيل من جرائم الإبادة في غزة
نائب الرئيس الأمريكي جيه.دي فانس. رويترز
فانس: أي اتفاق سلام بشأن أوكرانيا لن يرضي أيا من الطرفين على الأرجح

الأكثر قراءة

السراي الحكومي
وزير يطلب حماية أمنيّة.. إليكم التفاصيل!
النائب بيار بو عاصي
بيار بو عاصي: رح تسلم سلاحك يا محمد رعد!
المحامي إيلي محفوض
ايلي محفوض: بدل تبليط البحر ننصحك بإقفال الملف ونقطة عالسطر