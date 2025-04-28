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ميرتس يحث ترامب على جعل كل الرسوم الجمركية "صفرا"

منذ 17 ساعة
زعيم حزب "الاتحاد المسيحي الديمقراطي" في ألمانيا فريدريش ميرتس

زعيم حزب "الاتحاد المسيحي الديمقراطي" في ألمانيا فريدريش ميرتس

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قال المستشار الألماني المرتقب فريدريش ميرتس اليوم الاثنين إنه سيحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الاتجاه نحو الوصول بجميع الرسوم الجمركية “إلى الصفر”.

وقال ميرتس في اجتماع مع حزبه المحافظ بعد الإعلان عن مرشحيه لحقائب الوزارة “سنعرض على الولايات المتحدة الأمريكية أنه من الأفضل أن نصل بكل الرسوم الجمركية إلى صفر في تبادل السلع”.

واقترح أيضا “الاقرار المتبادل بالمعايير التكنولوجية” بين ألمانيا والولايات المتحدة.

وأضاف “ما شهدناه في السنوات والعقود القليلة الماضية هو زيادة تشعب الحواجز التقنية بين الدول التجارية الكبرى في العالم، وهو ما يتعين علينا التغلب عليه، وهذا يمكن أن يُسهم أيضا في تقليص مستدام للبيروقراطية”.

    المصدر :
  • رويترز

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