ميرسك ترفع توقعاتها لأرباح العام مع تفوق الطلب على الشحن على المخاوف التجارية

رفعت شركة (ميرسك) اليوم الخميس توقعاتها لأرباح العام بأكمله وسط الطلب على شحن الحاويات عبر المحيطات الذي فاق أثره المخاوف من تداعيات النزاعات التجارية، إلا أن شركة الشحن حذرت من أن الطلب سيتراجع على الأرجح في النصف الثاني من العام.

وقالت ميرسك، التي يُنظر إليها على أنها مقياس للتجارة العالمية، إنها تتوقع الآن زيادة حجم عمليات شحن الحاويات عالميا بنسبة تتراوح بين اثنين وأربعة بالمئة هذا العام، مقارنة بنطاق تراوح بين واحد وأربعة بالمئة في توقعات مايو أيار. وقالت إن النطاق الجديد يحتسب نموا أقل في النصف الثاني من العام.

وذكرت ميرسك في بيان نتائج أعمال الربع الثاني أن الانكماش في واردات الولايات المتحدة “تم تعويضه بشكل أكثر من كاف” عن طريق نمو قوي في الواردات إلى مناطق أخرى، بما في ذلك أوروبا.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة فنسنت كليرك “حتى مع تقلبات السوق وحالة الضبابية التاريخية في التجارة العالمية، ظل الطلب متينا، وواصلنا الاستجابة بسرعة ومرونة”.

وارتفعت أسهم ميرسك بأكثر من ثلاثة بالمئة في التعاملات المبكرة اليوم.

وتراجعت التجارة بين الصين والولايات المتحدة في وقت سابق هذا العام في غمار تصاعد الرسوم الجمركية المضادة، مما دفع شركات شحن الحاويات مثل (إم.إس.سي) و(كوسكو) إلى تعليق خطوط العمليات المنتظمة أو إلغاء الرحلات الفردية.

وذكرت الشركة الدنمركية أنها تتوقع الآن أن تتراوح الأرباح الأساسية قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك هذا العام بين ثمانية مليارات و9.5 مليار دولار، مقارنة مع توقعاتها السابقة التي تراوحت بين ستة وتسعة مليارات.

وقالت ميرسك أيضا إنها تتوقع استمرار اضطراب الشحن عبر البحر الأحمر خلال الفترة المتبقية من العام.

واستفادت شركات الشحن من فترات الإبحار الأطول وارتفاع أسعار الشحن مع تغيير مسار السفن إلى طرق أطول حول أفريقيا بسبب مهاجمة جماعة الحوثي اليمنية لبعض السفن في البحر الأحمر في ما تقول إنه إظهار للتضامن مع الفلسطينيين في قطاع غزة.

وتعرضت إسرائيل في الأسابيع القليلة الماضية لضغوط متزايدة لإنهاء الحرب في غزة، وهو ما قد يؤدي إلى إعادة فتح البحر الأحمر أمام شحن الحاويات.

وقالت ميرسك إن الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ارتفعت سبعة بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني إلى 2.3 مليار دولار، ما يفوق 1.98 مليار التي توقعها محللون.

وارتفعت المبيعات ثلاثة بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 13.1 مليار دولار، متجاوزة أيضا توقعات محللين في استطلاع رأي أجرته الشركة بتسجيل مبيعات 12.61 مليار دولار.