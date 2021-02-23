ميركل: ألمانيا تمر بموجة ثالثة من جائحة كورونا

حذرت المستشارة أنجيلا ميركل ،من أي تخفيف لإجراءات العزل العام المفروضة في ألمانيا التي تمر بالموجة الثالثة من جائحة كورونا المستجد .

ونقل مصدران حضرا الاجتماع، الثلاثاء، عن ميركل قولها: “نحن الآن في الموجة الثالثة”، وفق ما أفادت وكالة رويترز.

وأضافا أنها حذرت من أن أي تخفيف لإجراءات العزل العام، التي فُرضت أواخر العام الماضي ومُددت حتى السابع من مارس/آذار، يجب أن يتم بحذر وبشكل تدريجي.

وساعد إغلاق الأعمال والمتاجر غير الأساسية وفرض ضوابط على الحدود مع النمسا وجمهورية التشيك، اللتين ظهر فيهما تفش لنسخة متحورة أسرع انتشارا من الفيروس، ألمانيا في خفض الإصابات اليومية الجديدة بكوفيد- 19.

لكن بطء التطعيم وخطر تفشي نسخ متحورة سريعة الانتشار تم رصدها بالفعل في ألمانيا يمكن أن يزيد صعوبة تخفيف القيود.

ومن المقرر أن تعقد ميركل اجتماعا مع حكام الولايات في ٣ مارس/آذار المقبل لتمرير خطة الانفتاح وتحديد موعد تنفيذها.

وسجلت ألمانيا، الأحد، 7676 إصابة جديدة، ما يرفع إجمالي الإصابات منذ بدء الوباء إلى أكثر من 2.3 مليون حالة، وتوفي أكثر من 67 ألف شخص من الفيروس، بحسب معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض.

ودخلت ألمانيا في إغلاق جزئي منذ نوفمبر/تشرين الثاني ونجحت في خفض معدل الإصابات في الأسابيع الماضية.