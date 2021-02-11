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ميركل: إغلاق البلاد لن يستمر يوماً أكثر من اللازم

11 - فبراير - 2021
أنغيلا ميركل

أنغيلا ميركل

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قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، اليوم الخميس، إن القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد، والتي مددت حتى السابع من آذار، لن تستمر يوما أكثر من اللازم.

وأضافت ميركل في حديثها إلى مجلس النواب بالبرلمان الألماني، إنها “تتفهم شعور الناس بالوحدة والإحباط بسبب تقييد حرياتهم، لكن القيود لا تزال مطلوبة بسبب المخاطر التي تشكلها المتغيرات الفيروسية الجديدة”.

وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، قررت أمس الأربعاء، في اجتماع مع رؤساء حكومات الولايات الألمانية تمديد إجراءات الإغلاق المفروضة لمنع انتشار فيروس كورونا في البلاد حتى 7 آذار المقبل، وذلك بحسب “رويترز”.

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