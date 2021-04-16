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ميركل: الإغلاق ضروري لكسر الموجة الثالثة من كورونا

16 - أبريل - 2021
كورونا المانيا

كورونا المانيا

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قالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، إن عمليات الإغلاق وحظر التجول ضرورية لكسر الموجة الثالثة من وباء كورونا في البلاد.

وحثت ميركل المشرعين، اليوم الجمعة، على الموافقة على قرارات جديدة من شأنها أن تسمح لها بفرض الإغلاق وحظر التجول بسبب الوباء في المناطق التي ترتفع فيها معدلات الإصابة، قائلة إن غالبية الألمان يؤيدون إجراءات أكثر صرامة.

وأوضحت ميركل، وسط مقاطعة من طرف نواب حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتطرف الذي يعارض الإغلاق، أن “الموجة الثالثة من الوباء تضع بلادنا في قبضتها بقوة”.

وتابعت: “يرسل العاملون في العناية المركزة نداءات استغاثة الواحد تلو الآخر. فمن نحن لنتجاهل مناشداتهم؟”.

وسجلت ألمانيا خلال اليوم الماضي، 25831 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و247 حالة وفاة.

وبحسب آخر أرقام وبيانات معهد “روبرت كوخ للأمراض المعدية”، الصادرة اليوم الجمعة، ارتفع إجمالي الإصابات في ألمانيا إلى 3 ملايين و99273 حالة، وبلغ إجمالي الوفيات منذ بدء تفشي الوباء 79628 حالة، وذلك بحسب “رويترز”.

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