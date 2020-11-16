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ميركل: القيود التي فرضناها حدّت من تفشي الموجة الجديدة من كورونا

منذ ساعتين
أنغيلا ميركل

أنغيلا ميركل

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يترقب العالم توزيع لقاح فيروس كورونا مطلع العام المقبل للتخلص تدريجياً منه. هذا الفيروس الذي حجر الكرة الأرضية بكاملها.

وفي السياق، أكدت المستشارة أنجيلا ميركل أنّ القيود التي فرضتها ألمانيا حدّت من تفشي الموجة الجديدة من وباء كوفيد-19، لكنها دعت مواطنيها الى التزام “الحد الادنى” من التواصل في ما بينهم.
وقالت ميركل في مؤتمر صحافي إثر اجتماع مع رؤساء الحكومات الاقليمية “يبقى أمامنا مسار طويل، لكن الخبر الجيد هو أننا نجحنا في الحد من التفشي المتسارع” للفيروس.

ومع إعلان شركة “موديرنا” الأميركية عن نجاح لقاحها الجديد في أحدث تجاربه السريرية، بدأت الأنظار تلتفت تجاه هذا الإنجاز الجديد، الذي يأتي بعد أيام من إعلان مشابه لشركتي “فايزر” الأميركية و”بيونتك” الألمانية.

ومن الناحية العلمية، يتشابه اللقاحان في آلية العمل كثيرا، بينما يختلف الاثنان عن الأنماط السائدة التي تتبعها اللقاحات المعتادة.

وكان من المتعارف عليه أن يتكون اللقاح بالأساس من فيروسات ضعيفة أو معطلة أو أجزاء من الفيروس، لا تسبب المرض للجسم بل تكتفي بإشعاره بالمرض، وتحفزه على إنتاج الأجسام المضادة التي تبقى بداخله مدى الحياة، وتدافع عنه ضد هذا الفيروس مستقبلا.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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