ميركل: القيود التي فرضناها حدّت من تفشي الموجة الجديدة من كورونا

يترقب العالم توزيع لقاح فيروس كورونا مطلع العام المقبل للتخلص تدريجياً منه. هذا الفيروس الذي حجر الكرة الأرضية بكاملها.

وفي السياق، أكدت المستشارة أنجيلا ميركل أنّ القيود التي فرضتها ألمانيا حدّت من تفشي الموجة الجديدة من وباء كوفيد-19، لكنها دعت مواطنيها الى التزام “الحد الادنى” من التواصل في ما بينهم.

وقالت ميركل في مؤتمر صحافي إثر اجتماع مع رؤساء الحكومات الاقليمية “يبقى أمامنا مسار طويل، لكن الخبر الجيد هو أننا نجحنا في الحد من التفشي المتسارع” للفيروس.