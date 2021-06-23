ميركل: الوباء لم ينته وما زلنا في مرحلة هشة

حذرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، اليوم الأربعاء، من ارتفاع الإصابات بمتحور دلتا من فيروس كورونا في ألمانيا.

وقالت ميركل، إن مستويات الإصابة بكورونا في ألمانيا مشجعة، لكن حالات الإصابة بفيروس دلتا آخذة في الارتفاع ، وينبغي للبلاد أن تمارس حكما سليما حتى لا تخاطر بما حققته.

وأضافت ميركل، للمشرعين في مجلس النواب في البوندستاغ إن “الوباء لم ينته بعد. لكننا ما زلنا في مرحلة هشة”.

ووصل عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا حتى اليوم إلى 3,731,287، فيما تم الإبلاغ عن 91,082 حالة وفاة، وفق ما أفاد موقع “وورلدوميترز إنفو” المتخصص بمتابعة إحصائيات كورونا حول العالم.

وتُعتبر النسخة الهندية المتحورة من فيروس كورونا “B.1.617.2” أكثر عدوى بكثير من النسخة الأساسية للفيروس وهي مسؤولة بشكل كبير عن الزيادة الهائلة التي سجلت في الأشهر الأخيرة في أعداد الإصابات بكوفيد-19 في الهند.

وقالت منظمة الصحة العالمية، الاثنين، أن متحور “دلتا” من فيروس كورونا المكتشف لأول مرة في الهند، تم تسجيله في 92 دولة حتى الآن، يتجه عدد الإصابات في كل من أوروبا والولايات المتحدة إلى ارتفاع كبير، منذ الأسبوع الماضي.