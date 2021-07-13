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ميركل تؤكد رفض بلادها التطعيم الإلزامي

13 - يوليو - 2021
انجيلا ميركل

انجيلا ميركل

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أشارت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل إلى أن عدد الألمان الراغبين في أخذ اللقاح مرتفع جدا، وأعلنت اليوم الثلاثاء، أن حكومتها لا تنوي فرض تطعيم إلزامي في البلاد.

وخلال مؤتمر صحفي عقدته بعد زيارتها لمعهد روبرت كوخ (وهي مؤسسة ألمانية معنية بدراسة الأمراض المعدية وغير المعروفة)، قالت ميركل: “لا نية لنا في اتباع الطريق الذي اقترحته فرنسا، فقد قلنا إنه لن يكون هناك تطعيم إلزامي”.

وأكدت أنه في المرحلة الراهنة تعتزم السلطات مواصلة جهودها الرامية إلى إقناع المواطنين بضرورة أخذ اللقاح، مشيرة إلى أن كميات الجرعات الموجودة في البلاد تزيد عن عدد الراغبين في تلقيها.

وأضافت ميركل: “أظن أن الكثيرين سيأخذون اللقاح، لأن التقرير (الصادر مؤخرا عن معهد روبرت كوخ) كشف عن استعداد عال جدا للتطعيم” لدى السكان.

مع ذلك فقد حثت ميركل المترددين على أخذ اللقاح، موضحة أن توسيع عدد المحصنين سيجعل حياة المجتمع أكثر حرية.

وأشارت المستشارة الألمانية إلى أن السلطات تعول على كسب ثقة المواطنين بإبقاء التطعيم طوعيا.

واليوم الثلاثاء أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في خطاب متلفز إلى الشعب، عن قرار السلطات فرض التطعيم الإلزامي ضد فيروس كورونا للأطقم الطبية كافة، بحسب “نوفوستي”.

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