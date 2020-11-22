ميركل قلقة… والسبب لقاحات كورونا

ابدت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، اليوم الأحد، قلقها من عدم التوصل إلى اتفاقيات لتوريد لقاحات كورونا للدول الفقيرة حتى الآن، حيث انتهت قمة مجموعة العشرين بتعهد القادة بضمان التوزيع العادل لجرعات اللقاحات.

وقالت ميركل للصحفيين في برلين بعد الاجتماع الافتراضي لمجموعة العشرين: “سنتحدث الآن مع (مجموعة التحالف العالمي للقاحات) بشأن موعد بدء هذه المفاوضات لأنني أشعر بالقلق إلى حد ما من عدم القيام بأي شيء بشأن ذلك حتى الآن”.

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول غنية أخرى أبرمت بالفعل صفقات مع شركات الأدوية لتأمين جرعات من لقاحات كورونا المحتملة.