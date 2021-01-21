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ميركل: هناك مجال أوسع للتوافق السياسي مع الرئيس بايدن

21 - يناير - 2021
أنغيلا ميركل

أنغيلا ميركل

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قالت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، اليوم الخميسن إن هناك مجالا أوسع بكثير مما كان في عهد ترامب للتوافق السياسي بين ألمانيا والولايات المتحدة بعد تنصيب جو بايدن رئيسا.

وتابعت ميركل قائلة في مؤتمر صحفي: “هذا واضح من النظر فقط إلى الأوامر التنفيذية التي وقعها (بايدن) أمس”، مضيفة أن هذا لا يعني بالضرورة اتفاق برلين وواشنطن في كل شيء.

وقالت إن مناقشات ستُجرى بشأن أفضل السبل التي يمكن للبلدين بها دفع مصالحهما الخاصة للأمام، وإن ألمانيا، وأيضا الاتحاد الأوروبي، سيتحملان مسؤولية أكبر دبلوماسيا وعسكريا.

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