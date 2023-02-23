ميزانية قطر تحقق فائضا 24.34 مليار دولار في 2022

نقلت وكالة الأنباء القطرية الرسمية، الخميس، عن وزارة المالية أن ميزانية البلاد لعام 2022 حققت فائضا فعليا قدره 89 مليار ريال (24.34 مليار دولار) بزيادة ضخمة عن عام 2021 بدعم من ارتفاع أسعار النفط والغاز التي عززت الإيرادات العامة بشكل كبير.

ووفقا لما نقلته موديز عن بيانات لوزارة المالية فإن الفائض في 2021 كان 1.59 مليار.

ونقلت تقارير عن وزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري قوله في ديسمبر كانون الأول إن قطر تتوقع فائضا في ميزانية 2023 عند 29 مليار ريال، وعزا ذلك إلى ارتفاع متوقع للإيرادات بنحو 16.3 بالمئة بدعم من ارتفاع متوسط أسعار النفط.

واستضافت قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم خلال الربع الثالث من 2022. وقطر واحدة من أكبر مُصدري الغاز الطبيعي في العالم وحققت مكاسب طائلة لم تكن متوقعة من ارتفاع أسعار النفط والغاز العام الماضي.

وزادت إيرادات قطر من النفط والغاز 67 بالمئة في النصف الأول من 2022 مقارنة بالفترة نفسها من 2021 وظلت الأسعار مرتفعة لبقية العام.