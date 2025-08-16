ميلانيا ترامب تبعث برسالة إلى بوتين بشأن اختطاف أطفال أوكرانيين

ذكر مسؤولان في البيت الأبيض أن زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ميلانيا ترامب، تحدثت عن محنة الأطفال في أوكرانيا وروسيا في رسالة شخصية إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الجمعة.

وقال المسؤولان لرويترز أن الرئيس ترامب سلم الرسالة باليد لبوتين خلال محادثات القمة بينهما في ألاسكا. ولم ترافق ميلانيا المولودة في سلوفينيا ترامب في الرحلة إلى ألاسكا.

ولم يفصح المسؤولان عن فحوى الرسالة سوى بالقول إنها أشارت إلى عمليات اختطاف الأطفال الناتجة عن الحرب في أوكرانيا.

ولم يشر أي تقرير إلى هذه الرسالة من قبل.

وتمثل مسألة الأطفال الأوكرانيين مسألة حساسة للغاية بالنسبة لكييف.

ووصفت أوكرانيا عمليات اختطاف عشرات الآلاف من الأطفال الذين جرى اقتيادهم إلى روسيا أو أراض تسيطر عليها روسيا دون موافقة ذويهم أو الأوصياء عليهم جريمة حرب ينطبق عليها تعريف معاهدة الأمم المتحدة للإبادة الجماعية.

وقالت موسكو في السابق إنها تحمي الأطفال المعرضين للخطر من منطقة حرب.

وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن روسيا تسببت في معاناة ملايين الأطفال الأوكرانيين وانتهكت حقوقهم منذ غزوها الشامل لأوكرانيا الذي بدأ في عام 2022.

والتقى ترامب وبوتين لمدة ثلاث ساعات تقريبا في قاعدة عسكرية أمريكية في أنكوريدج دون التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في الحرب بأوكرانيا.