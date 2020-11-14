ميلر: أوشكنا على هزيمة القاعدة

أعلن القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي، كريستوفر ميلر، أن واشنطن على وشك هزيمة تنظيم القاعدة وشركائه.

وقال ميلر، في مذكرة إلى موظفيه، إن الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة بإنهاء الحرب مع تنظيم القاعدة و”على وشك هزيمة” الجماعة الإرهابية وشركائها.

وأقر بوجود خطأ استراتيجي في السابق، قائلا: “لكن يجب أن نتجنب خطأنا الاستراتيجي السابق المتمثل في عدم مواصلة القتال حتى القضاء على التنظيم”.

وأضاف قائلا: “هذه هي المرحلة الحاسمة التي ستنقل فيها الولايات المتحدة جهودنا من القيادة إلى دور داعم”، مؤكدا أن إنهاء الحروب يتطلب حلا وسطا وشراكة مع الولايات المتحدة لتلبية هذا التحدي.

يشار إلى أن الولايات المتحدة قادت تحالفا دوليا لغزو أفغانستان، مقر القاعدة، عقب هجمات 11 من ايلول في نيويورك عام 2001، لقتال التنظيم.

كما قتل الجيش الأمريكي زعيم القاعدة أسامة بن لادن في هجوم استهدف منزله في باكستان في أيار عام 2011، كما قتل نجله حمزة في أيلول الماضي.

وتأتي تصريحات ميلر في الوقت الذي نقلت فيه صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، السبت، عن مسؤولين بالمخابرات قولهم إن الرجل الثاني في تنظيم القاعدة، المتهم بالمشاركة في التخطيط لتفجير سفارتين أمريكيتين بأفريقيا عام 1998، قُتل في إيران آب الماضي خلال عملية أمريكية إسرائيلية مشتركة.

وذكرت الصحيفة أن رجلين كانا يركبان دراجة نارية في طهران قتلا بالرصاص عبدالله أحمد عبد الله الشهير بأبو محمد المصري قبل 3 أشهر مضيفة أن العملية ظلت سرية منذ ذلك الحين.

وأضافت الصحيفة أن العملية أسفرت أيضا عن مقتل ابنة المصري وهي أرملة حمزة بن لادن زعيم التنظيم السابق أسامة بن لادن.