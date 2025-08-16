ميلوني: بوتين وترامب ناقشا ضمانات أمنية لأوكرانيا

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، اليوم السبت “إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين ناقشا الضمانات الأمنية لأوكرانيا خلال القمة التي جمعتهما قبل يوم واحد في ألاسكا”.

وذكرت ميلوني في بيان هو الثاني لها حول القمة “تبقى النقطة الحاسمة هي الضمانات الأمنية لمنع عمليات غزو روسية جديدة، وهذا هو الجانب الذي تحققت بشأنه أكثر التطورات إثارة للاهتمام في أنكوريدج”، في إشارة إلى المدينة التي عقدت فيها القمة في ألاسكا.

وأضافت ميلوني أن ترامب سلط الضوء على اقتراح إيطالي سابق بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا “مستوحى من المادة الخامسة في (معاهدة) حلف شمال الأطلسي”.

وقالت ميلوني “نقطة الانطلاق في الاقتراح هي تعريف بند الأمن الجماعي الذي من شأنه أن يسمح لأوكرانيا بالاستفادة من دعم جميع شركائها، بما في ذلك الولايات المتحدة، المستعدين لاتخاذ إجراءات في حال تعرضت للهجوم مرة أخرى”.