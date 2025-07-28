ميلوني: توصل أمريكا والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تجاري "أمر إيجابي"

رحبت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني بتوصل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى اتفاق تجاري إطاري، لكنها قالت إنها ستسعى للحصول على مزيد من التفاصيل.

وينص الاتفاق على فرض رسوم بنسبة 15 بالمئة على معظم السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي.

وقالت ميلوني لصحفيين على هامش اجتماع في أديس أبابا أمس الأحد “أعتبر أن التوصل إلى اتفاق أمر إيجابي، لكن إذا لم أطلع على التفاصيل فلن أتمكن من تقييمه بأفضل طريقة”.

وإيطاليا من أكبر الدول الأوروبية المُصدرة إلى الولايات المتحدة ولديها فائض تجاري معها يزيد عن 40 مليار يورو (46.70 مليار دولار).

وحثت الحكومة الإيطالية شركاءها الأوروبيين على تجنب وقوع صدام مباشر بين الجانبين.

وقالت ميلوني في بيان إن الاتفاق “يضمن الاستقرار”، وإن نسبة 15 بالمئة “مستدامة، خاصة إذا لم يتم إضافتها إلى الرسوم السابقة، كما كان مقررا في الأصل”.

وذكرت اليوم أن “هناك عددا من العناصر المفقودة”، في إشارة إلى التفاصيل الرئيسية عن “القطاعات الحساسة جدا”، مثل الأدوية وصناعة السيارات.

وشددت أيضا على أهمية توضيح الإعفاءات المحتملة لبعض المنتجات الزراعية والتوصل إلى فهم أوضح للبنود المتعلقة بالاستثمارات ومشتريات الغاز.

وإيطاليا مستعدة على المستوى المحلي لتفعيل تدابير دعم القطاعات التي ستتأثر بشكل خاص، وستطلب تفعيلها أيضا على المستوى الأوروبي.