ميلوني والملك تشارلز يتبادلان التهاني خلال زيارة تاريخية إلى إيطاليا

رحبت رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني، بالملك تشارلز الثالث في فيلا دوريا بامفيلي في روما، ضمن زيارته الرسمية إلى إيطاليا التي تستغرق أربعة أيام.

حضر اللقاء أيضًا نائب رئيس الوزراء الإيطالي ووزير الخارجية، أنطونيو تاياني، ونظيره البريطاني، ديفيد لامي.

كما جرت مراسم استقبال ملكية فاخرة حيث استُقبل تشارلز في احتفال رسمي من خلال استعراض حرس الشرف على ظهور الخيل، بعد أن كان قد استُقبل هو والملكة كاميلا في قصر كويرينالي بروما من خلال استعراض عسكري كامل، وعرض جوي مشترك من فريق “فريتشي تريكولوري” الإيطالي وفريق “السهام الحمراء” البريطاني.

الزيارة تكتسب طابعًا خاصًا، حيث يشارك الملك تشارلز والملكة كاميلا في الاحتفال بالذكرى العشرين لزواجهما .

وكان قد قام بزيارة الكولوسيوم في روما، حيث وضعا إكليلًا من الزهور على قبر الجندي المجهول في نصب فيكتور إيمانويل “مذبح الوطن” تكريمًا للجنود الإيطاليين.

تستكمل الزيارة يوم غد الخميس بزيارة الملك تشارلز والملكة كاميلا إلى مدينة رافينا، حيث يزورون ضريح الشاعر دانتي، ويشاركون في حفل استقبال بمناسبة الذكرى الثمانين لتحرير المدينة من الاحتلال النازي على يد قوات الحلفاء.