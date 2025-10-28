ميليسا تبلغ اليابسة في جاميكا بعد تحولها إلى إعصار من الفئة الخامسة

بلغ الإعصار (ميليسا) اليابسة في جاميكا، اليوم الثلاثاء، وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إنه “أحد أقوى الأعاصير التي بلغت اليابسة والمسجلة في حوض المحيط الأطلسي”.

وأكد المركز بلوغ ميليسا اليابسة في تحديث منشور في الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (17:00 بتوقيت غرينتش)، إذ وصل الإعصار إلى الشاطئ في جنوب غرب جاميكا قرب نيو هوب مصحوبا برياح تبلغ سرعتها القصوى 297.7 كيلومتر في الساعة.

وميليسا هو أول إعصار من الفئة الخامسة يسجل بلوغه اليابسة في جاميكا، ومن المتوقع أن يتسبب في حدوث أضرار واسعة النطاق على طول مساره.