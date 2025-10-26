ميليسا يتحول لإعصار من الفئة الرابعة ويهدد جاميكا وكوبا بالفيضانات

تحول الإعصار ميليسا إلى فئة رابعة، مع رياح تصل سرعتها إلى 220 كيلومتراً في الساعة، فيما تتأهب منطقة البحر الكاريبي لمواجهة العاصفة المتوقع أن تزداد قوتها عند وصولها إلى جاميكا.

ويبعد الإعصار حوالي 180 كيلومتراً جنوب كينجستون، ومن المتوقع أن يصل اليابسة مساء الاثنين أو صباح الثلاثاء، قبل أن يضرب جنوب شرق كوبا لاحقاً. ويتوقع المركز الوطني الأمريكي للأعاصير حدوث فيضانات كارثية وانهيارات أرضية وارتفاع منسوب المياه.

وأغلقت السلطات الجامايكية مطارين دوليين وفعلت 881 ملجأً لمساعدة السكان، فيما ناقشت إمكانية إصدار أوامر إجلاء إلزامية. ورغم التحذيرات، رفض بعض السكان مغادرة منازلهم.

ويتوقع أن تهطل أمطار بمعدل 15 إلى 30 بوصة على جاميكا، مع احتمال وصولها إلى 40 بوصة في بعض المناطق، فيما قد تتراوح الأمطار على شرق كوبا بين 10 و15 بوصة وتصل إلى 20 بوصة في بعض المناطق المحددة.