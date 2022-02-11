ميليشيات إيرانية تنشئ نقاطاً عسكرية بالقرب من مطار عسكري شمالي سوريا

بدأت مليشيات مسلحة تابعة لإيران، بإنشاء نقاط عسكرية لها ضمن قرية خربة هدلة الواقعة بالقرب من مطار الطبقة العسكري، شمال شرقي سوريا، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبحسب المرصد، فإن إنشاء النقاط العسكرية يأتي عقب أيام من قيام قوات موالية لروسيا بالانسحاب من المنطقة هناك إلى داخل مطار الطبقة.

وأضافت مصار المرصد أن الميليشيات الإيرانية رفعت سواتر وحصنت نقاطها هناك، دون معرفة الأسباب الرئيسية من وراء هذا الانتشار، كما يذكر أن هذه التواجد هذا هو الأول من نوعه في هذه المنطقة.

وكان المرصد السوري قد أشار قبل أيام، إلى أن قوات تابعة لـ “الفيلق الخامس” المدعوم من روسيا، انسحبت من مواقع انتشرت بها خلال الفترة الأخيرة ببادية الرقة الغربية إلى داخل مطار الطبقة العسكري الواقع تحت سيطرة القوات الروسية، دون معرفة الأسباب.

كما نشر في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الفائت، أن القوات الروسية عمدت إلى نشر منظومة دفاع جوي s300، في مطار الطبقة الذي يعد قاعدة عسكرية وموقع هام لها في ريف الرقة، وذلك في إطار التحركات المكثفة للروس في منطقة شمال شرق سورية واستقدام تعزيزات عسكرية كبيرة على مدار الأيام الفائتة، وإجراء مناورات عسكرية برفقة قوات النظام، ومنها التعزيزات التي وصلت إلى مطار الطبقة قبل أيام واستقدام مروحيات إلى المطار أيضاً، فيما يبقى السؤال الأبرز “في وجه من نشر الروس هذه المنظومة!” في تلك المنطقة من الأراضي السورية.