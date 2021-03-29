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ميليشيات إيران تواصل تهريب الأسلحة عبر منافذ غير شرعية إلى سوريا

29 - مارس - 2021
آخر تحديث: 29 - مارس - 2021 6:42 مساءً
عناصر من ميليشيات إيران بسوريا- أرشيفية

عناصر من ميليشيات إيران بسوريا- أرشيفية

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تواصل الميليشيات الموالية لإيران في مناطق غرب الفرات السوري تهريب الأسلحة عبر منافذ غير شرعية مع العراق.

فقد وصلت صباح اليوم الاثنين 3 شاحنات مخصصة للخضار والفواكه حاملة شحنة الأسلحة، إلى منطقة الميادين في ريف ديرالزور الغربي قادمة من الأراضي العراقية، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

شاحنات للخضار والفواكه

كما قامت الشاحنات بإنزال صناديق خضار وفاكهة كنوع من التمويه، قبل أن تغادر وتتوجه إلى منطقة المزارع، أكبر تجمع للميليشيات في منطقة الميادين، وفق المرصد.

إلى ذلك، أفرغ عناصر من الميليشيات الأسلحة في أنفاق كان تنظيم داعش يستخدمها سابقاً، وبدأت عناصر إيران تستدخدمها الآن لتخزين الذخائر والتنقل.

تخزن الأسلحة في الأنفاق

إلى ذلك، تعمد الميليشيات إلى تخزين الأسلحة والذخائر ضمن قلعة الرحبة الأثرية في محيط مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي إضافة إلى الأحياء المدنية.

كذلك، تواصل تجنيد الشبان في صفوفها مستغلة الأوضاع المعيشية الصعبة التي تتفشى في المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام السوري. وبلغ تعداد الأشخاص الذين جرى تجنيدهم لصالح الميليشيات الموالية لإيران في منطقة غرب الفرات 9850 شخصاً، وفق المرصد.

وتنتشر في منطقة غرب الفرات انطلاقاً من منطقة البوكمال عند الحدود السورية العراقية، وصولاً إلى منطقة التبني مروراً بمدينتي الميادين ودير الزور، وبعض مناطق حمص.

يذكر أن وجود الميليشيات يتركز بشكل رئيسي في كل من معابر عسكرية غير شرعية بريف البوكمال وحي الجمعيات وحي الكتف في مدينة البوكمال وقاعدة الإمام علي وقرى العباس والجلاء ومواقع أخرى ببادية البوكمال.

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