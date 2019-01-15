ميليشيات الحوثي تختطف معلماً طالب بالإضراب بسبب الرواتب

اختطفت ميليشيات الحوثي معلماً في إحدى مدارس محافظة المحويت (غرب اليمن) بعدما طالب المعلمين بالإضراب عن العمل حتى يتم تسليم رواتبهم المنقطعة منذ سبتمبر/أيلول 2016.

وبحسب ما نقلت وسائل الإعلام اليمنية عن مصدر خاص في مكتب التربية والتعليم في المحافظة، فإن عناصر تابعة لجماعة الحوثي استدعت الأستاذ في مدرسة النصر الموجودة في مديرية المحويت بلال عليان، للتحقيق معه بعد نشره منشورات على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، طالب فيها المعلمين بالإضراب الشامل احتجاجاً على عدم تسليم المرتبات.

وأشار المصدر، الذي اشترط عدم الإشارة لاسمه، إلى أن الواقعة تعود للخميس الماضي، وأن الحوثيين أخفوا عليان الذي لم يعد إلى منزله منذ ذلك الوقت، مضيفاً أن أسرته تحاول تقديم ضمانات وتعهدا للحوثيين بأن عليان لن يكتب مجدداً مطالباً بالراتب كي يتم إخراجه من السجن.

وكان عليان قد نشر في صفحته في “فيسبوك” عدة تدوينات طالب فيها بعدم صمت المعلمين على عدم تسليمهم مرتباتهم، مرفقاً التدوينات بهاشتاغات مثل #راتب_كرامتي و #الإضراب_هو_الحل.

كما أشار في تدويناته التي تم حذف بعضها بعيد اختفائه، إلى الحافز الذي كانت منظمة اليونيسف قد أعلنت أنها ستصرفه للمعلمين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين بتمويل من المملكة العربية السعودية والإمارات.

وكانت وزارة التربية والتعليم في العاصمة اليمنية السياسية المؤقتة عدن، قد أكدت أن جماعة الحوثي تسببت في عرقلة صرف الحوافز المالية الشهرية التي سبق الإعلان عن تقديمها كرواتب للمعلمين المقطوعة رواتبهم في مناطق سيطرتهم بالتعاون مع الأمم المتحدة.

المصدر: العربية.نت