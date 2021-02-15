ميليشيا الحوثي تعلن استهداف مطاري أبها وجدة السعوديين بطائرات مسيرة

رغم الإدانات الدولية المتكررة لمحاولات ميليشيا الحوثي الموالية لإيران استهداف الأراضي السعودية .

أعلن المتحدث العسكري باسم ميليشيات الحوثي، الإثنين، أنه جرى استهداف مطاري جدة وأبها في السعودية بطائرات مسيرة انطلقت من اليمن.

وقال يحيى سريع، في تغريدة عبر موقع توتير: “بفضل الله وكرمه سلاح الجو المسير ينفذ هجوما جويا على مطاري جدة وأبها الدوليين صباح اليوم الاثنين بطائرتي صماد3 وقاصف2k وكانت الإصابة دقيقة نتج عنها توقف المطارين لساعتين متتاليتين.

وأضاف: “تأتي هذه العمليات في إطار الرد المشروع على تصعيد العدوان العسكري وحصاره المتواصل على شعبنا اليمني”.

وكان التحالف التحالف العسكري الذي تقوده السعودية أعلن، أمس الأحد، إنه جرى “اعتراض وتدمير طائرتين بدون طيار مفخخة أطلقت تجاه خميس مشيط من قبل الميليشيا الحوثية”، وفقا لما أعلنته القناة الإخبارية السعودية.

وكان المتحدث الحوثي قد ذكر قبل ذلك إن طائرتين مسيرتين أطلقتهما القوات التابعة للمتمردين الحوثيين قد قصفتا مطار أبها السعودي”.

وقال سريع، في تغريدة عبر تويتر، إن “سلاح الجو المسير يتمكن بفضل الله من استهداف مطار أبها الدولي بعد ظهر اليوم الأحد بطائرتين نوع صماد 3 وقاصف 2k وكانت الإصابة دقيقة.”.

وأضاف: “يأتي هذا الاستهداف في إطار الرد الطبيعي والمشروع على تصعيد العدوان الجوي وحصاره الشامل على بلدنا وننبه مجددا جميع المواطنين الابتعاد عن المطارات والمواقع التي تستخدم لأغراض عسكرية”.

ولم تعلق السعودية على خبر الاستهداف بعد، إذ سبق للحوثيين أن استهدفوا مطار أبها السعودي في سلسلة هجمات بالطائرات المسيرة على مدار الأسبوع الماضي، أسفرت إحداها عن حريق محدود بطائرة مدنية، في حين أكدت السعودية أنها استطاعت اعتراض وتدمير بقية المسيرات.