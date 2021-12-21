ميليشيا الحوثي تغلق مطار صنعاء أمام الرحلات الأممية والدولية

قال التحالف العربي بقيادة السعودية، الثلاثاء، إن مليشيات الحوثي أغلقت مطار صنعاء أمام طائرات المنظمات الأممية والدولية منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

كما أعلن التحالف العربي جاهزية مطارات السعودية لاستقبال الطائرات الإغاثية في ظل إغلاق الحوثيين لمطار صنعاء.

وفي وقت سابق الثلاثاء، اعترفت مليشيات الحوثي بإغلاق مطار صنعاء في وجه النشاط الإنساني الذي تديره الأمم المتحدة وتحويله لقاعدة عسكرية للصواريخ والمسيرات.

وصدرت تصريحات لقيادات مليشيات الحوثي عقب قصف التحالف العربي الليلة الماضية أهدافا عسكرية في مطار صنعاء وقاعدة الديلمي العسكرية ومواقع ألوية الحماية الرئاسية شمال وجنوب صنعاء.

وتسيطر مليشيات الحوثي المدعومة من إيران على المرافق العسكرية وكل مؤسسات الدولة في غالبية مناطق الشمال اليمني منذ اجتياحها صنعاء أواخر 2014 وانقلابها على الحكومة المعترف بها دوليا.

ومساء أمس الإثنين أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن تنفيذ ضربات جوية دقيقة ومحدودة لأهداف عسكرية مشروعة في مطار صنعاء، مشيرا إلى أن الأهداف شملت 6 مواقع منها مخزنان للطائرات المسيّرة والمفخخة.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي إن قيادة القوات المشتركة للتحالف نفذت عملية عسكرية محدودة لأهداف عسكرية مشروعة بمطار صنعاء بعد استخدامه للأغراض العسكرية من قبل المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

وأكد المالكي أن المليشيات بدأت على استغلال الحماية الخاصة للمطار في إدارة وإطلاق العمليات العدائية والعابرة للحدود باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة والمفخخة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بالداخل اليمني ودول جوار اليمن.

ويسعى التحالف العربي عبر عمليات مكثفة خلال الأيام الماضية لتدمير البنية العسكرية للمليشيات لتقويض قدراتها على تهديد المدنيين في اليمن السعودية.

.وخلال الأسابيع الماضية كثف التحالف، بقيادة السعودية، عملياته ضد مليشيات الحوثي الموالية لإيران في مأرب خلال الفترة الأخيرة، في مسعى لإنقاذ المحافظة التي تتعرّض لحصار خانق من قبل المليشيات.