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ميليشيا عراقية تمهل بغداد 48 ساعة حتى تحقيق مطلبها.. وإلا!

8 - مايو - 2021
مليشيا "ربع الله"

مليشيا "ربع الله"

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أمهلت مجموعة مسلحة عراقية موالية لإيران، حكومة بغداد 48 ساعة حتى تقوم بصرف “أموال المفسوخة عقودهم” من عناصر الحشد الشعبي، التي قالوا إنها مخزنة في تلك المصارف، وإلا فإنها ستقوم باقتحام تلك المصارف.

ونشرت ميليشيا “ربع الله” مقطعا مصورا ظهر فيه شخصان ملثمان يرتديان زي الحركة ويقرأ أحدهما بيانا يهدد فيه الحكومة العراقية باقتحام المصارف وسحب الأموال منها وتوزيعها على المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي.

ويتظاهر المفسوخة عقودهم، وعددهم نحو 8 آلاف شخص منذ عدة أيام، مطالبين بإرجاعهم إلى هيئة الحشد الشعبي.

وخلال التظاهرات، حصلت مشادات مع قوات من أمن الحشد الشعبي نتج عنها إصابة عدد من المفسوخة عقودهم بجروح.

وتقول الهيئة إن بعض هؤلاء “هاربون من المعارك” فيما ترك بعضهم الآخر الحشد، وفسخت عقود آخرين لأسباب متنوعة.

وقامت هذه الميليشيا باستعراض، في 25 مارس الماضي، أثار عاصفة من ردود الفعل في الأوساط العراقية، .

واستعرض أفراد ملثمون يحملون شعارات “ربع الله”، وهي حركة أعلن تأسيسها حديثا واستهدفت بشكل رئيسي قنوات فضائية ومراكز تجارية وترفيهية خلال الأشهر الماضية، أسلحة خفيفة ومتوسطة وثقيلة وعربات عسكرية وقاموا بإطلاق تصريحات مناوئة للحكومة العراقية وقادة أمنيين عراقيين.

وخلال الاستعراض الذي شاركت فيه نحو 40-50 عربة يحمل بعضها ألوانا عسكرية وبعضها الآخر أرقاما حكومية رفع “ربع الله” رسوم “دعس بالحذاء” على صور رئيس الوزراء ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات الفريق أحمد أبو رغيف.

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