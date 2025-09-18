الخميس 26 ربيع الأول 1447 ﻫ - 18 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ميناء إيطالي يمنع دخول أسلحة لإسرائيل وسط احتجاجات عمالية

منذ 51 دقيقة
علم ايطاليا

رفض ميناء رافينا الإيطالي المطل على البحر الأدرياتيكي اليوم الخميس دخول شاحنتين قيل إنهما تحملان أسلحة إلى إسرائيل، مع تصاعد الاحتجاجات على الحرب في غزة بين عمال الميناء ومجموعات عمالية أخرى في إيطاليا.

وقال أليساندرو باراتوني رئيس بلدية رافينا الذي ينتمي إلى تيار يسار الوسط للصحفيين إن هيئة الميناء قبلت الطلب المقدم منه ومن الحكومة المحلية بمنع دخول الشاحنتين اللتين تحملان متفجرات في طريقهما إلى ميناء حيفا الإسرائيلي.

وأضاف في بيان “تقول الدولة الإيطالية إنها حظرت بيع الأسلحة إلى إسرائيل، لكن من غير المقبول أن تمر (تلك الأسلحة) عبر إيطاليا من دول أخرى بسبب ثغرات بيروقراطية”.

ولم يقدم رئيس البلدية أي تفاصيل عن مصدر الشاحنتين أو أدلة على محتوياتهما.

واتخذ عمال موانئ في دول أوروبية أخرى مثل فرنسا والسويد واليونان إجراءات مماثلة لمنع وصول شحنات الأسلحة إلى إسرائيل.

ويعكس قرار رافينا رفضا متزايدا في إيطاليا للهجوم الإسرائيلي على غزة، وكذلك دعما لأسطول دولي يسعى لإيصال مساعدات للفلسطينيين.

وقال متحدث باسم السفارة الإسرائيلية في روما إنه ليس لديه معلومات تفصيلية كافية عن هذه المسألة، وهو ما يجعله يحجم عن التعليق عليها.

واتهمت الحكومة الإسرائيلية دولا أوروبية بالانحياز ضدها والتأثر بدعاية حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) التي تقاتلها في غزة.

ومن المقرر أن تنظم غدا أكبر نقابة عمالية في إيطاليا، وهي الاتحاد العام الإيطالي للعمل (سي.جي.آي.إل)، إضرابا عاما لمدة نصف يوم وتجمعات في روما ومدن أخرى. وستنظم أيضا نقابتان أخريان إضرابا عن العمل في 22 سبتمبر أيلول الجاري في محاولة لوقف عمليات ميناءي جنوة وليفورنو الرئيسيين.

