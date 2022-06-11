ميناء السدرة الليبي.. جماعة تمنع تحميل أي ناقلة في الميناء

قال مهندسان في ميناء السدرة الليبي اليوم السبت إن جماعة تغلق الميناء سمحت بتحميل ناقلة نفط يوم الجمعة.

لكنهما أضافا أن الجماعة لن تسمح بتحميل أي ناقلة أخرى في الميناء.

وأغلقت جماعات مينائي السدرة ورأس لانوف يوم الخميس مما أدى لتوقف الصادرات في توسيع واضح لنطاق إغلاق جزئي لإنتاج البلاد النفطي.

ولم تصدر المؤسسة الوطنية للنفط أي تعليق حتى الآن.

وتطالب الجماعات التي تغلق المنشآت النفطية عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة التي تتخذ من طرابلس مقرا، بتسليم السلطة إلى فتحي باشاغا الذي اختاره البرلمان المتمركز في الشرق لتولي هذا المنصب في مارس آذار.

يشار إلى أن إغلاق حقول ومواني النفط ووقف تصديره في ليبيا، تسبب في أزمات أخرى، أبرزها مشكلة الكهرباء، حيث ينقطع التيار الكهربائي بشكل يومي لمدة تصل إلى 10 ساعات، بسبب توقف إمدادات الغاز إلى محطات التوليد ونقص الطاقة، إضافة إلى أزمة البنزين.

ويعمّق قرار إغلاق أكبر المواني النفطية هذا، من أزمة النفط في البلد، الذي توقف معظم إنتاجه وتضرّرت صادراته منذ نحو شهرين، بسبب الانقسام السياسي والنزاع على السلطة، بعدما قام زعماء قبائل في شرق وجنوب البلاد بإغلاق حقول ومواني نفطية رئيسية، احتجاجا على تمسك رئيس حكومة الوحدة المنتهية ولايته، عبد الحميد الدبيبة بمنصبه وعدم تسليمه السلطة للحكومة المكلفة برلمانياً، ما تسبب في تراجع الإنتاج بنحو 600 ألف برميل يوميا، وخسائر مادية يومية قدرتها وزارة النفط بنحو 60 مليون دولار.