مُسيرات أوكرانية تقصف محطة لضخ النفط في تشوفاشيا الروسية

منذ 46 دقيقة
مسيرة أوكرانية

مسيرة أوكرانية

قال حاكم منطقة تشوفاشيا الروسية أوليج نيكولايف عبر تطبيق تيليغرام إن طائرات مسيرة أوكرانية قصفت اليوم السبت محطة لضخ النفط في المنطقة الواقعة على ضفاف نهر فولغا مما أدى إلى توقف المحطة عن العمل.

وأضاف نيكولايف أن الهجوم وقع بالقرب من قرية كونار التي تبعد حوالي 1200 كيلومتر عن الأراضي الأوكرانية، موضحا أنه لم تقع إصابات ولم تحدث سوى “أضرار طفيفة”.

وكثفت أوكرانيا من هجماتها على البنية التحتية للطاقة الروسية في الأسابيع الماضية مستهدفة مصافي تكرير ومحطات تصدير لتقليل عوائد موسكو من النفط من أجل إثارة السخط المحلي ودفع الكرملين إلى محادثات السلام.

و الأسبوع الماضي قال مسؤول في جهاز الأمن الداخلي الأوكراني، إن طائرات مسيرة أوكرانية قصفت عدة محطات لضخ النفط تستخدم في تصدير الخام الروسي عبر ميناء نوفوروسيسك على البحر الأسود.

وأضاف المسؤول لرويترز أن المحطات التي استهدفت هي جزء من خط أنابيب كويبيشيف-تيخوريتسك وتقع في منطقتي فولغوغراد وسامارا الروسيتين، بحسب وكالة “رويترز”.

وتسببت الهجمات في خفض تكرير النفط الروسي بواقع الخُمس تقريبا في أيام معينة وخفض الصادرات من موانئ رئيسية، مما جعل موسكو على وشك خفض إنتاجها النفطي.

    المصدر :
  • رويترز

