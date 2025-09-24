مُسيرات أوكرانية تهاجم مجمع بتروكيماويات في روسيا

الحرب بين روسيا و أوكرانيا - تعبيرية عن "أيستوك"

قال راضي خبيروف رئيس منطقة باشكورتوستان الروسية‭‭‭ ‬‬‬عبر قناته على تطبيق تيليجرام اليوم الأربعاء إن مجمعا لمعالجة النفط والبتروكيماويات تعرض لهجوم بطائرات مسيرة أوكرانية في ثاني حادث من نوعه خلال أقل من أسبوع.

وأضاف خبيروف “تعرض مجمع نفتخيم سالافات لهجوم إرهابي جديد بطائرات مسيرة. نقيم حجم الأضرار. وجميع خدمات الطوارئ موجودة في الموقع، وتجري حاليا عمليات إطفاء الحريق”.

وهاجمت مسيرات المجمع نفسه الذي تديره شركة الطاقة العملاقة جازبروم الأسبوع الماضي.

وكثفت أوكرانيا هجماتها بالطائرات المسيرة على البنية التحتية الضخمة للنفط والغاز في روسيا في الأسابيع الماضية، مستهدفة مصافي التكرير وخطوط الأنابيب المخصصة للتصدير، مع تعثر محادثات السلام بين البلدين.

وذكر متعاملون وموزعون أن روسيا تشهد نقصا في بعض أنواع الوقود نتيجة تراجع طاقة تشغيل المصافي بسبب الهجمات الأوكرانية بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض مما يحول دون قدرة محطات الوقود الخاصة على تخزين كميات كافية.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، استهدفت طائرات مسيرة أوكرانية مصفاة نفط في مدينة أوفا، عاصمة منطقة باشكورتوستان، والواقعة على بعد نحو 1400 كيلومتر من الحدود الأوكرانية.

وينتج مجمع نفتخيم سالافات البنزين والديزل والكيروسين ومنتجات نفطية أخرى إلى جانب الغازات المسالة وكحول البيوتيل والبولي إيثيلين والبوليسترين والأمونيا.