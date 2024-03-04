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نائبة الرئيس الأمريكي تحثّ إسرائيل على وضع خطة إنسانية قبل أي تحرك في رفح

منذ 54 دقيقة
نائبة الرئيس الأمريكي كاملا هاريس

نائبة الرئيس الأمريكي كاملا هاريس

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قال البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء 4 مارس/آذار 2024. إن كاملا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي حثت إسرائيل على اتخاذ إجراءات إضافية لزيادة تدفق المساعدات إلى قطاع غزة ودعت إلى خطة إنسانية “ذات مصداقية” قبل أي عملية عسكرية في رفح، وذلك خلال اجتماع مع عضو حكومة الحرب الإسرائيلية بيني جانتس.

وأضاف البيت الأبيض في بيان “ناقشت نائبة الرئيس والوزير جانتس الوضع في رفح والحاجة إلى خطة إنسانية ذات مصداقية وقابلة للتنفيذ قبل التفكير في أي عملية عسكرية كبيرة هناك نظرا للمخاطر التي يتعرض لها المدنيون”.

وأوضح البيان “حثت (نائبة الرئيس الأمريكي) إسرائيل على اتخاذ إجراءات إضافية بالتعاون مع الولايات المتحدة والشركاء الدوليين لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة وضمان توزيعها بشكل آمن على المحتاجين”.

    المصدر :
  • رويترز

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