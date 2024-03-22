نائبة الرئيس الأمريكي: لا يوجد سبيل أمام المدنيين للهروب من مدينة رفح

قالت نائبة الرئيس الأمريكي، كاملا هاريس، اليوم الجمعة إنه لا يوجد سبيل أمام المدنيين للهروب من مدينة رفح بجنوب قطاع غزة، حيث يعتزم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إرسال قوات إلى هناك بينما تضغط واشنطن لإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية.

وقالت هاريس للصحفيين لدى مغادرتها في رحلة إلى بورتوريكو وفلوريدا “لا يوجد مكان يذهب إليه هؤلاء الناس ليكونوا آمنين”.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.