الجمعة 12 رمضان 1445 ﻫ - 22 مارس 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

نائبة الرئيس الأمريكي: لا يوجد سبيل أمام المدنيين للهروب من مدينة رفح

منذ ساعة واحدة
نائبة الرئيس الأمريكي كاملا هاريس

نائبة الرئيس الأمريكي كاملا هاريس

A A A
طباعة المقال

قالت نائبة الرئيس الأمريكي، كاملا هاريس، اليوم الجمعة إنه لا يوجد سبيل أمام المدنيين للهروب من مدينة رفح بجنوب قطاع غزة، حيث يعتزم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إرسال قوات إلى هناك بينما تضغط واشنطن لإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية.

وقالت هاريس للصحفيين لدى مغادرتها في رحلة إلى بورتوريكو وفلوريدا “لا يوجد مكان يذهب إليه هؤلاء الناس ليكونوا آمنين”.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

وزارة الخارجية الفرنسية
غزة تحت النار
فرنسا تعتبر إهانة جندي إسرائيلي لفلسطينيين "صادمة"
غزة تحت النار
في اليوم الـ168 للعدوان.. وزارة الصحة في غزة تكشف حصيلة جديدة للشهداء والجرحى
نزوح أهالي غزة
مفتي دولة عربية: دعم أهل غزة أولى من التزاحم لأداء العمرة

الأكثر قراءة

جنود من الجيش الإسرائيلي قرب الحدود مع لبنان
إسرائيل تكشف حصيلة قتلاها بسبب هجمات حزب الله منذ 8 أكتوبر
جاريد كوشنر
غزة تحت النار
كوشنر "صهر ترامب" يقترح ترحيل الفلسطينيين من غزة إلى هذين المكانين!
غارة إسرائيلية على سيارة قرب حاجز للجيش اللبناني في كفرا جنوب لبنان
صيف "ملتهب" مقبل على المنطقة.. فهل ينجو لبنان؟