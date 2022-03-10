نائبة الرئيس الأمريكي: واشنطن ملتزمة بالدفاع عن جميع دول الناتو

أكدت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، على التزام واشنطن بالدفاع عن جميع دول “الناتو”، مؤكدة أن الولايات المتحدة ستقدم كل ما يلزم لمساعدة أوكرانيا.

وأشارت هاريس، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس البولندي اليوم الخميس، إلى أن واشنطن ستقدم مساعدات بقيمة 15 مليار دولار، مشددة على أهمية حماية “السيادة الأوكرانية”.

وقالت هاريس: “ناقشنا تفاصيل تتعلق بالجبهة الشرقية للناتو وأكدنا التزام الولايات المتحدة بالمادة الخامسة لميثاق الحلف”.

وأشارت إلى أن ما يواجهه الشعب الأوكراني وحلفاؤنا شرقي أوروبا يمثل أولوية لنا ويجب أن نكون سريعين في توفير المساعدة.

وأوضحت هاريس إلى أن الولايات المتحدة سلمت اليوم إلى بولندا منظومتي باتريوت تأكيدا لالتزامنا الذي أعلناه سابقا.

وتابعت: “نشهد ارتكاب فظاعات لا يمكن تصورها في أوكرانيا”، مضيفة “سنقوم بكل شيء معا لتقديم الدعم اللازم لأوكرانيا”.

من جانبه، أكد الرئيس البولندي، أندجي دودا، أن أوكرانيا بحاجة لمساعدات إنسانية كبيرة، وأنه يجب توحيد الجهود الدولية لمساعدة أوكرانيا.

وطالب بفرض المزيد من العقوبات على روسيا، مشددا على الحفاظ على تضامن بلاده في إطار الاتحاد الأوروبي.

وأدان ما وصفه بـ “جريمة الإبادة الجماعية” التي ترتكبها روسيا، قائلا: “شهية روسيا الاستعمارية ستتنامى ويجب صدّها”.