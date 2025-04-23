نائبة رئيس الوزراء: أوكرانيا مستعدة للتفاوض وليس الاستسلام

قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني يوليا سفيريدينكو، اليوم الأربعاء “إن كييف مستعدة للتفاوض وليس الاستسلام”، وذلك في الوقت الذي كشفت فيه تقارير إعلامية عن تفاصيل اقتراح أمريكي للتوصل إلى اتفاق عن طريق تخلي أوكرانيا تقريبا عن كل الأراضي التي تحتلها روسيا حاليا.

وكتبت تقول على منصة “إكس”: “لن يكون هناك اتفاق يمنح روسيا الأسس القوية التي تحتاجها لإعادة تنظيم صفوفها والعودة بمزيد من العنف”.

وأضافت “شعبنا لن يقبل بصراع مجمد ومتنكر في صورة سلام”.

وكشفت وسائل إعلام هذا الأسبوع عن تفاصيل اقتراح أمريكي يقود كييف وموسكو للتوصل إلى اتفاق سلام عن طريق الاعتراف رسميا بأن شبه جزيرة القرم الأوكرانية المحتلة أراض روسية، بالإضافة إلى استمرار سيطرة موسكو على معظم الأراضي الأوكرانية التي استولت عليها.

من ناحية أخرى، سعت أوكرانيا إلى التوصل إلى وقف كامل وفوري وغير مشروط لإطلاق النار تُجرى بعده مفاوضات.

وقالت سفيريدينكو “وقف إطلاق النار الكامل، برا وجوا وبحرا، هو أول خطوة ضرورية”.

وذكرت أن أوكرانيا سترد بالمثل إذا اختارت روسيا في المقابل وقفا محدودا لإطلاق النار.