نائبة رئيس مجلس الدوما الروسي في خيرسون

ذكرت وكالة الإعلام الروسية اليوم السبت أن آنا كوزنتسوفا، نائبة رئيس مجلس الدوما الروسي (مجلس النواب) زارت منطقة خيرسون التي تحتلها روسيا في أوكرانيا لمناقشة الاحتياجات الاجتماعية والرعاية الصحية للسكان المحليين.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن كوزنتسوفا ناقشت إمدادات المواد الغذائية والمنتجات الطبية وغيرها من المنتجات اللازمة للأطفال.

ونُقل عن كوزنتسوفا وهي زوجة قس أرثوذكسي وأم لسبعة أطفال قولها “نحن هنا على استعداد لتقديم جميع أنواع المساعدة”.

خيرسون على خطى دونيتسك ولوغانسك؟

وكان نائب رئيس الإدارة الروسية في خيرسون، كيريل ستريموسوف، صرّح للصحفيين، أنه لا توجد خطط لإنشاء “جمهورية خيرسون الشعبية” على غرار إقليمي دونيتسك ولوغانسك في أوكرانيا، لكنه أشار إلى أن هناك خططا لمطالبة الرئيس الروسي بضمه للإتحاد الروسي.

وعلق الكرملين من جانبه، بالقول إن الأمر يرجع لسكان منطقة خيرسون في تحديد ما إذا كانوا يريدون الانضمام لروسيا أم لا، وهو ما يعتبره معلقون بمثابة موافقة روسية أولية على ذلك.

ونقلت وكالة “ريا نوفوستي” للأنباء عن ستريموسوف، قوله إن “خيرسون هي روسيا”، مشيرا إلى أنه “لن تكون هناك (جمهورية خيرسون الشعبية) على أراضي إقليم خيرسون، ولن تجرى استفتاءات. بل سيكون القرار بناء على نداء القيادة الإقليمية في خيرسون إلى الرئيس الروسي، وسيكون هناك طلب لإدراج الإقليم ضمن منطقة مناسبة من الاتحاد الروسي”.