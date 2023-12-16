نائبة في الكنيست تحرج الجيش الإسرائيلي: الإعلان عن قتل 3 رهائن "حيلة"!

اعتبرت النائبة في الكنيست الإسرائيلي تالي غوتليف، أن إعلان الجيش الإسرائيلي قتله 3 رهائن في غزة عن طريق الخطأ “حيلة”، يحاول من خلالها إنهاء الحرب في القطاع.

ومساء الجمعة قالت غوتليف في تغريدة على منصة “إكس”، “تويتر” سابقا: “لماذا ينشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في هذا الوقت الأخبار المأساوية حول عمليات القتل العرضية؟”.

وأضافت النائبة عن حزب الليكود، أن “إعلان المتحدث لا يخدم أي غرض في هذه المرحلة من حرب غزة”، كما تساءلت: “كيف يؤدي هذا إلى تقوية جنود الجيش الإسرائيلي؟ ما الغرض الذي يخدمه؟”.

واعتبرت النائبة أنه “لا يوجد غرض غير وقف القتال في وقت أقرب بكثير مما يجب أن ينتهي”.

وقال مسؤول في الجيش الإسرائيلي، السبت، إن تحقيقا مبدئيا خلص إلى أن الرهائن الثلاثة الذين قتلتهم القوات الإسرائيلية عن طريق الخطأ في غزة كانوا يرفعون راية بيضاء.

وأضاف المسؤول أن الواقعة حدثت في منطقة قتال عنيف حيث يعمل مقاتلو حماس بالزي المدني ويستخدمون أساليب خداعية.

وقال المسؤول إن جنديا شاهد الرهائن يظهرون على بعد عشرات الأمتار من القوات الإسرائيلية في منطقة الشجاعية.

وقال المسؤول العسكري “كانوا جميعا بلا قمصان ومعهم عصا عليها قطعة قماش بيضاء.. شعر الجندي بالتهديد وفتح النار وأعلن أنهم إرهابيون، ففتحت (القوات) النار وقتل اثنان منهم على الفور”.

وقال المسؤول إن الرهينة الثالثة أصيب وتراجع إلى مبنى مجاور، حيث طلب المساعدة باللغة العبرية.

وأضاف “على الفور أصدر قائد الكتيبة أمرا بوقف إطلاق النار، لكن مرة أخرى حدث إطلاق نار آخر باتجاه الشخص الثالث ومات أيضا… كان هذا مخالفا لقواعد الاشتباك الخاصة بنا”.

وقال الجيش أمس الجمعة إن الرهائن الثلاثة هم يوتام حاييم وألون شامريز، اللذين تم اختطافهما من تجمع كفار عزة السكني، وسامر الطلالقة، الذي اختطف من تجمع نير عام السكني القريب، وجميعهم اختطفتهم حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول.