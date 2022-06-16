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نائبة وزير الدفاع الأوكراني: روسيا تريد تدمير الدولة الأوكرانية

منذ ساعة واحدة
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أوضحت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار، الخميس الواقع في 16 حزيران أن الهدف الإستراتيجي لروسيا من الحرب في أوكرانيا هو التدمير الكامل للدولة الأوكرانية والأمة الأوكرانية.

وقالت في إفادة صحفية إن الوضع ما زال صعبا على القوات الأوكرانية وإن التركيز الأساسي لموسكو الآن ينصب على تحقيق السيطرة الكاملة على إقليمي لوجانسك ودونيتسك في شرق أوكرانيا.

وأشارت ماليار الى أن “الأهداف الاستراتيجية والعسكرية والسياسية والاقتصادية لروسيا فيما يتعلق بدولتنا هي التدمير الكامل للدولة الأوكرانية والأمة (الأوكرانية)، إضافة إلى تدمير الأسس العسكرية والاقتصادية لدولتنا”.

وأضافت أن الأهداف العسكرية الروسية تشمل أيضا تدمير الأسلحة والمعدات التي أرسلها شركاء أوكرانيا، وإلحاق الضرر بالبنية التحتية للنقل المستخدمة في نقل المعدات العسكرية والبضائع المدنية.

وتابعت: إن المزيد من العمل العسكري سيعتمد على الموارد التي تمتلكها أوكرانيا، في إشارة واضحة إلى مطالب كييف من حلفائها بإمدادها بمزيد من الأسلحة.

    المصدر :
  • رويترز

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