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نائب أوكراني: البرلمان يخطط للتصويت على اتفاقية المعادن مع أميركا

منذ 5 دقائق
من اللقاء الذي جمع الرئيس فولوديمير زيلينسكي بنظيره الأميركي دونالد ترامب في روما

من اللقاء الذي جمع الرئيس فولوديمير زيلينسكي بنظيره الأميركي دونالد ترامب في روما

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كتب النائب الأوكراني ياروسلاف جيليزنياك على تيليغرام الجمعة أن البرلمان يخطط للتصويت على التصديق على اتفاقية المعادن مع الولايات المتحدة في الثامن من مايو أيار.

وأضاف أن رئيس الوزراء الأوكراني أخبر البرلمان اليوم أن وثيقتين من أصل ثلاث وثائق تتعلق باتفاقية المعادن لن تحتاجا إلى التصديق.

ووقعت أوكرانيا والولايات المتحدة اتفاقية يوم الأربعاء تمنح الولايات المتحدة امتيازات في صفقات المعادن الجديدة الأوكرانية وتمول استثمارات في إعادة إعمار أوكرانيا.

وهذه الاتفاقية، التي روج لها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقوة، محورية في جهود كييف الرامية إلى تحسين علاقاتها مع البيت الأبيض، الداعم العسكري الرئيسي لها في حربها ضد الغزو الروسي.

وتدهورت العلاقات بعد تولي ترامب منصبه في يناير كانون الثاني.

ووفقا لقاعدة بيانات البرلمان، سجل مجلس الوزراء الأوكراني مشروع قانون للتصديق على اتفاقية المعادن في وقت متأخر من أمس الخميس.

وأوضح جيليزنياك أن رئيس الوزراء دينيس شميهال أبلغ البرلمان بأن الوثيقتين الإضافيتين تتناولان تفاصيل التنفيذ ولن تحتاجا إلى تصويت برلماني للتصديق عليهما.

    المصدر :
  • رويترز

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