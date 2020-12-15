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نائب إيراني يطالب المسؤولين”ارفعوا الحظر عن تويتر أو توقفوا عن استخدامه”

منذ 8 دقائق
آخر تحديث: 15 - ديسمبر - 2020 4:41 مساءً
تويتر

تويتر

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طالب النائب في البرلمان الإيراني معين الدين سعيدي المسؤولين بالسماح للشعب الإيراني باستخدام موقع تويتر المحظور منذ سنوات أو ليتوقف المسؤولين عن استخدامه.

وبحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، تطرق سعيدي لمسألة حظر تويتر، في الوقت الذي يلجأ فيه مسؤولو البلاد لاستخدامه، قائلاً: ”إما أن ترفعوا الحظر المفروض على الشعب للوصول إلى تويتر، أو أن تتوقفوا أنتم عن استخدامه“

تجدر الإشارة إلى أنّ تويتر محظور في إيران، منذ المظاهرات التي شهدتها البلاد ضد الرئيس السابق أحمدي نجاد عام 2009.

وعلى الرغم من منع وصول الشعب لتويتر، إلا أنّ مرشد الثورة علي خامنئي، والرئيس حسن روحاني، ووزير الخارجية محمد جواد ظريف، والمسؤولين الكبار في الدولة يستخدمونه.

وكان وزير الاتصالات والتكنولوجيا، محمد جواد آذري جهرومي، تقدم بطلب إلى القضاء في أغسطس/آب 2018 لرفع الحظر، إلا أنّ طلبه قوبل بالرفض لـ“مخالفته قوانين البلاد“.

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    المصدر :
  • إرم نيوز

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