نائب إيراني يطالب بمصادرة ممتلكات روحاني وظريف إذا فشل حوار فيينا

دعا عضو البرلمان الإيراني عن مدينة نيشابور الواقعة شمال شرق البلاد، إحسان أركاني، إلى مصادرة جميع ممتلكات وأصول فريق التفاوض الإيراني في فيينا، بمن فيهم الرئيس حسن روحاني ووزير الخارجية جواد ظريف، في حال لم يتم رفع العقوبات المفروضة على إيران.

وكتب إحسان أركاني في حسابه الرسمي على ”تويتر“، مساء الخميس، إن ”أهم انتقاد يوجه إلى وعود روحاني غير المثمرة حول الاتفاق النووي هو غياب الضامن التنفيذي لهذه الوعود“.

وأضاف أنه ”يُقترح في محادثات فيينا مصادرة جميع ممتلكات وأصول ومنازل الرئيس حسن روحاني ووزير خارجيته جواد ظريف، وعباس عراقجي كبير المفاوضين وغيرهم من المفاوضين كضمان، وبيعها لصالح الشعب الإيراني إذا لم يتم رفع العقوبات“.

ومنذ الخميس الماضي بدأت إيران جولة جديدة من المفاوضات النووية مع الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي بهدف التوصل إلى تفاهم يعيد العمل بالاتفاق الموقع عام 2015 والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في آيار/مايو 2018 وقامت بتشديد العقوبات على إيران.

ويوم الأربعاء الماضي، أبدى الرئيس حسن روحاني استعداد إيران للعودة إلى كافة التزاماتها النووية المنصوص عليها في اتفاق عام 2015 في حال تأكدت من رفع كافة العقوبات الأمريكية، بحسب “إرم نيوز”.