الأحد 1 ربيع الأول 1447 ﻫ - 24 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

نائب الرئيس الأمريكي: روسيا قدمت تنازلات كبيرة في مفاوضات السلام مع أوكرانيا

منذ 10 دقائق
نائب الرئيس الأميركي، جيه دي فانس.رويترز

نائب الرئيس الأميركي، جيه دي فانس.رويترز

A A A
طباعة المقال

قال نائب الرئيس الأمريكي جيه.دي فانس إن روسيا قدمت “تنازلات كبيرة” في سبيل إنهاء حربها مع أوكرانيا عبر التفاوض معبرا عن ثقته في إحراز تقدم نحو إنهاء الصراع.

وأضاف لشبكة (إن.بي.سي) أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قدم عددا من التنازلات منها أن أوكرانيا ستحصل على ضمانات أمنية تحميها من أي عدوان روسي في المستقبل.

وقال فانس في تصريحات أذيعت اليوم الأحد “أعتقد أن الروس قدموا تنازلات كبيرة للرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات ونصف السنة…”.

وأضاف “أدركوا أنهم لن يكونوا قادرين على تنصيب نظام دمية في كييف. كان هذا بالطبع مطلبا رئيسيا في البداية. والأهم من ذلك، أقروا بأنه سيكون هناك بعض الضمانات الأمنية لسلامة أراضي أوكرانيا”.

وجدد ترامب يوم الجمعة تهديده بفرض عقوبات على روسيا إذا لم يتم إحراز تقدم نحو تسوية سلمية في أوكرانيا خلال أسبوعين مبديا بذلك إحباطه من موسكو بعد أسبوع من اجتماعه مع بوتين في ألاسكا.

وقال فانس إنه سيتم النظر في العقوبات على أساس كل حالة على حدة، وأقر بأن فرض عقوبات جديدة على روسيا لن يدفعها على الأرجح إلى الموافقة على وقف إطلاق النار مع أوكرانيا.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

إعصار- تعبيرية
استعداداً لإعصار "كاجيكي".. فيتنام تُجلي أكثر من نصف مليون شخص والصين تُغلق مدينة سانيا السياحية
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ينتظر لقاء رئيس الوزراء الكندي مارك كارني - رويترز
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
زيلينسكي يحتفل بعيد استقلال أوكرانيا بصحبة رئيس الوزراء الكندي
بنك إتش.إس.بي.سي
بسبب "تدقيق تنظيمي".. بنك إتش.إس.بي.سي يشن حملة لتصفية عملاء من الشرق الأوسط

الأكثر قراءة

رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع
احتضان وطني لسلام... وتوقيف إبن نائب سابق في "الحزب"
علم لبنان
حزب الله أبلغ موفدى عون رفضه تسليم السلاح.. والتصعيد قادم!
علما السعودية ولبنان
مصدر دبلوماسي رفيع يكشف عن تفاصيل زيارة وفد فني سعودي إلى بيروت!