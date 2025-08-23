نائب الرئيس الأميركي: مداهمة بولتون ليست انتقاماً

قال نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس إن مداهمة منزل مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون، يوم أمس الجمعة، لم تكن انتقامًا لتعليقاته السياسية المنتقدة لإدارة الرئيس دونالد ترامب.

وقال فانس، خلال مقطع من مقابلته مع برنامج “ميت ذا برس” Meet the Press على قناة “إم إس إن بي سي” MSNBC: “نحن في المراحل الأولى من التحقيق الجاري بشأن جون بولتون. سأقول إننا سندع هذا التحقيق يستمر”. وأضاف: “ما يمكنني قوله هو أنه على عكس وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي في عهد جو بايدن، فإن وكالات إنفاذ القانون لدينا ستسير وفقًا للقانون لا للسياسة. لذا، إذا اعتقدنا أن السفير بولتون قد ارتكب جريمة، فبالطبع، ستُجرى ملاحقات قضائية في النهاية”.

ومن المتوقع أن تُبث المقابلة الكاملة مع كريستين ويلكر يوم الأحد، حيث سيتناول نائب الرئيس أسئلة حول تحقيق بولتون غير المتوقع.

وفي الأشهر الأخيرة، كان بولتون من أشد المنتقدين لتعاملات الرئيس ترامب في السياسة الخارجية، وخاصة فيما يتعلق باجتماعاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مدعيًا أن الزعيم يعرف الطريق إلى “قلب ترامب”.

وقد دفع ظهوره المنتظم في البرامج الحوارية التلفزيونية البعض إلى التكهن بأن مداهمة منزله بالقرب من واشنطن كانت مدفوعة بتوبيخه المتكرر للجهود الدبلوماسية للإدارة الحالية، وفقا لصحيفة “ذا هيل” The Hill.

ومع ذلك، رفض فانس هذه الادعاءات وقال إن التحقيق مرتبط بتحقيق حول وثائق سرية يُحتمل تخزينها في منزل بولتون. وقد اتُهم كل من ترامب والرئيس السابق بايدن، بالإضافة إلى مسؤولي الإدارة السابقة، بسوء التعامل مع أوراق رفيعة المستوى في الماضي.

وقال فانس في إشارة إلى احتمال ملاحقته جنائيًا من قِبل وزارة العدل: “نُحقق مع بولتون، ولكن إذا أُقيمت دعوى قضائية في النهاية، فسيكون ذلك لأنهم خلصوا إلى أنه خالف القانون. سنكون حذرين في هذا الشأن”.

وأضاف: “سنكون متعمدين في هذا الشأن، لأننا لا نعتقد أنه يجب علينا إلقاء الناس في السجن، حتى لو اختلفوا معنا سياسيًا، وربما خاصةً إذا اختلفوا معنا سياسيًا، فلا يجب إلقاء الناس في السجن طوعًا وكرهًا،.. يجب أن نترك القانون يحكم هذه القرارات، وهذا ما نفعله”.

ويوم الجمعة، قال الرئيس ترامب للصحافيين عندما سُئل عن المداهمة إنه لم يكن على علم بالعملية في منزل بولتون، وأضاف أنه سيظل غير متورط في التحقيق الحالي. وقال ترامب: “لا أعرف شيئًا عن ذلك. رأيته للتو هذا الصباح، لقد قاموا بمداهمة”، واصفًا بولتون بأنه “غير وطني”.

وتابع: “أقول للمدعية العامة بام بوندي وأقول للمجموعة، لا أريد أن أعرف، ولكن عليك أن تفعل ما يجب عليك فعله. لا أريد أن أعرف شيئًا عن ذلك”.