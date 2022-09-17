نائب الرئيس الصيني سيحضر جنازة الملكة إليزابيث

قالت وزارة الخارجية الصينية في بيان السبت إن نائب الرئيس الصيني وانغ كيشان سيحضر جنازة الملكة إليزابيث.

وقال مصدر بوزارة الخارجية البريطانية لرويترز الخميس إن من المرجح حضور وانغ جنازة الملكة.

وسيسافر رؤساء وزعماء وملوك من أنحاء العالم إلى لندن في مطلع الأسبوع لتقديم العزاء في وفاة الملكة إليزابيث وحضور حفل استقبال في قصر بكنغهام في ضيافة الملك تشارلز قبل يوم من جنازتها.

ومن أبرز الضيوف الذين أعلنوا الحضور شخصيا من خارج البلاد الرئيسان الأمريكي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال مسؤول كبير في قصر بكنغهام إن الزعماء وكبار الشخصيات من الخارج سيُطلب منهم التجمع في المستشفى الملكي، وهو منزل لرعاية قدامى المحاربين في غرب لندن، مضيفا أنهم “سينتقلون وفقا لترتيبات جماعية إلى كنيسة ويستمنستر”.

وستكون الجنازة واحدة من أهم الأحداث التي تحتاج للمراقبة والتأمين في تاريخ بريطانيا، نظرا لتوافد الزعماء والملوك والملكات والحشود الضخمة من الداخل والخارج على لندن لحضور الجنازة.

وسيقيم الملك تشارلز وعقيلته كاميلا مراسم استقبال في قصر بكنغهام يوم الأحد، وهي مراسم رسمية قبل الجنازة.