الأربعاء 24 رجب 1444 ﻫ - 15 فبراير 2023 |
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نائب المستشار الألماني: قرار تسليم الدبابات القتالية إلى أوكرانيا جاء "متأخرا بعض الشيء"

منذ 6 دقائق
روبرت هابيك نائب المستشار الألماني

روبرت هابيك نائب المستشار الألماني

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صرح نائب المستشار الألماني روبرت هابيك بأن تسليم الدبابات القتالية ألمانية الصنع من طراز ليوبارد 1 وليوبارد 2 إلى أوكرانيا جاء “متأخرا بعض الشيء” إذ ينفد الوقت قبل هجوم روسي متوقع.

وقال هابيك لصحيفة “دي تسايت”، في تصريحات نُشرت الأربعاء “باتخاذنا قرار إرسال الدبابات، فإننا نبذل قصارى جهدنا… جاء القرار متأخرا بعض الشيء، ولكنه اتُخذ… الجميع يتوقع هجوما روسيا شرسا… الوقت ينفد”.

وأضاف أن ألمانيا ليست مستعدة لمناقشة إرسال طائرات حربية تقول أوكرانيا إنها تحتاجها في حربها ضد الروس، ولا تملك ألمانيا أيا من طائرات إف-16 الحربية الأمريكية التي ذُكرت في الغالب في هذا السياق.

    المصدر :
  • رويترز

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