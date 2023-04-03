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نائب المستشار الألماني يزور أوكرانيا بشكل مفاجئ

منذ 3 دقائق
روبرت هابيك

روبرت هابيك

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قالت وزارة الاقتصاد الألمانية، الاثنين، إن روبرت هابيك نائب المستشار الألماني وصل إلى أوكرانيا في زيارة مفاجئة، وهي الأولى التي يجريها لكييف منذ اندلاع الحرب.

وذكرت مجلة شبيجل الإخبارية أن جدول الأعمال يشمل بحث ملف إعادة إعمار أوكرانيا التي تخوض حربا مع روسيا منذ غزو موسكو لها في فبراير شباط 2022، وكذلك ملف التعاون في قطاع الطاقة.

وأكد متحدث باسم الوزارة الزيارة، وقال إن هابيك، الذي يشغل أيضا منصب وزير الاقتصاد، وصل إلى كييف في وقت مبكر اليوم الاثنين.

ولم يدل المتحدث بمزيد من التفاصيل متعللا بدواع أمنية.

وبعد الانتقادات الأولية لترددها في إمداد أوكرانيا بالأسلحة الثقيلة، أصبحت ألمانيا أحد الداعمين العسكريين الرئيسيين للبلاد، إذ زودت كييف في الآونة الأخيرة بثماني عشرة دبابة قتالية من طراز ليوبارد2 والتي تعتبر من أقوى الأسلحة في ترسانة الغرب.

وتعرض قطاع الطاقة الأوكراني مرارا وتكرارا لهجمات روسية خلال الصراع، مما أدى في بعض الأحيان إلى ترك ملايين الأشخاص بدون كهرباء.

وأدت الحرب أيضا إلى إصلاح شامل لسياسة الطاقة في برلين، والتي اضطرت للبحث عن شركاء جدد في مجال الطاقة بعد تخليها عن علاقاتها الاقتصادية الوثيقة مع روسيا.

    المصدر :
  • رويترز

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