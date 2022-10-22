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نائب بريطاني: جونسون لديه من التأييد ما يكفي لخوض السباق الحكومي

منذ ساعة واحدة
جونسون

جونسون

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قال النائب البريطاني المحافظ جيمس دودريدج حليف رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون السبت، إن جونسون لديه من التأييد ما يكفي لخوض سباق شغل منصب رئيس الوزراء، مضيفا في منشور على تويتر أن الزعيم البريطاني السابق وصل إلى نصاب التأييد المطلوب لخوض السباق وهو 100 نائب.

وفي تقارير منفصلة ذكرت صحيفة صنداي تايمز وهيئة الإذاعة البريطانية “بي.بي.سي” وقناة سكاي نيوز التلفزيونية نقلا عن مصدر قريب من جونسون لم تسمه أنه يحظى بتأييد 100 عضو في البرلمان عن حزب المحافظين وأنه لذلك “يمكن” أن يظهر على قائمة المرشحين.

ولم يعلن جونسون، الذي وصل إلى لندن في وقت مبكر اليوم السبت 22\10\2022 بعد عطلة في الكاريبي، رسميا أنه سيخوض السباق لكن دودريدج قال أمس الجمعة 20\10\2022 إن جونسون أبلغه بأنه “مستعد له”.

    المصدر :
  • رويترز

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