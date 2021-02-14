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نائب جمهوري: ترامب "مسؤول" عن اعتداء الكابيتول رغم تبرئته

14 - فبراير - 2021
آخر تحديث: 14 - فبراير - 2021 7:53 صباحًا
السناتور ميتش ماكونيل

السناتور ميتش ماكونيل

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انتقد زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي ميتش ماكونيل دونالد ترامب رغم التصويت على تبرئة الرئيس السابق من تهمة التحريض على التمرد، معتبرا أنه “مسؤول” عن اعتداء 6 يناير على مبنى الكابيتول.

وقال ماكونيل في خطاب عقب التصويت الذي أدى إلى تبرئة ترامب “لا شك في أن الرئيس ترامب مسؤول عمليًا وأخلاقيًا عن إثارة أحداث ذلك اليوم”.

وأضاف “هؤلاء المجرمون كانوا يحملون راياته. يُعلّقون أعلامه ويصرخون بالولاء له”.

ووصف ماكونيل تصرّفات ترامب التي أدت إلى ذلك الاعتداء بأنها “تقصير مشين في أداء الواجب”.

وذهب ماكونيل أبعد من ذلك، مشيرا إلى أن ترامب قد يواجه اتهامات الآن بعد أن ترك منصبه.

وقال “الرئيس ترامب لا يزال مسؤولا عن كل ما فعله عندما كان في منصبه (…) لم يُفلِت من أيّ شيء بعد”.

ورغم ذلك، قال الجمهوري المتحدّر من ولاية كنتاكي، إنّه صوّت لتبرئة ترامب من تهمة التحريض على التمرّد لأنّه من غير الدستوري على حدّ قوله، أن تتمّ إدانة رئيس في محاكمة عزل بعد تركه لمنصبه.

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