نائب ديمقراطي: قصف إسرائيل للمدنيين الأبرياء في قطاع غزة يجب أن يتوقف فوراً

فيما لايزال القصف مستمر على قطاع غزة وسط ارتفاع عدد الشهداء بشكل هستيري، كما ويقع القطاع تحت سلسلة من الأزمات الصحية والإنسانية، مع نقص المواد الطبية وخروج عدد كبير من المستشفيات عن الخدمة، وسط دعم غربي كبير لإسرائيل تحت حجة الدفاع عن نفسها.

قال النائب الديمقراطي في مجلس النواب الأميركي رو خانا لشبكة “سي إن إن” الأميركية إن قصف إسرائيل للمدنيين الأبرياء من النساء والأطفال في قطاع غزة يجب أن يتوقف فورا.

وأضاف خانا أن هناك توافقا بين النواب الديمقراطيين في مجلس النواب والشيوخ بضرورة وقف القصف الإسرائيلي على غزة، مشددا على أن الصور والفيديوهات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي القادمة من غزة تدفعهم إلى هذا الطلب.

وأكد خانا أنه لا يمكن لإسرائيل استهداف المدنيين في غزة “أثناء دفاعها عن نفسها” من عمليات حركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، على حد تعبيره.

ويتزايد النقد الأميركي لكيفية دعم إدارة بايدن لإسرائيل، إذ أفادت مجلة “فورين بوليسي” بأن المئات من مسؤولي الوكالة الدولية للتنمية الأميركية (يو إس إيه آي دي) وقعوا على رسالة تدعو إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الضغط من أجل وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وتعكس رسالة موظفي الوكالة القلق المتزايد داخل الحكومة الأميركية بشأن طريقة دعم بايدن لإسرائيل الذي أعلن أعقاب عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي الدعم الأميركي غير المشروط لتل أبيب.

وكان مساعد وزير الخارجية الأميركي الأسبق لشؤون الشرق الأوسط السفير ديفيد ماك قال -للجزيرة نت- إن هناك مخاوف مشروعة ومبررة لبعض منظمات حقوق الإنسان من طلب بايدن من الكونغرس مساعدة إسرائيل بـ 14 مليار دولار، ومن إمكانية تمويل واشنطن تهجير الفلسطينيين والتطهير العرقي.

كما قال موقع “أكسيوس” إن موظفة بوزارة الخارجية الأميركية أبدت استياءها من دعم بايدن “للإبادة الجماعية” في غزة، ودعت إلى تغيير سياسة البيت الأبيض تجاه إسرائيل.

وقالت الموظفة سيلفيا يعقوب عبر منصة إكس مخاطبة بايدن “أنت تقدم المزيد من المساعدة العسكرية للحكومة التي تهاجم بشكل عشوائي سكان غزة الأبرياء. أنت متواطئ في الإبادة الجماعية”.