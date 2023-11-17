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نائب رئيس الكنيست الإسرائيلي: كفانا إنسانية.. أحرقوا غزة الآن!

منذ 36 دقيقة
آخر تحديث: 17 - نوفمبر - 2023 10:08 مساءً
نسيم فيتوري نائب رئيس الكنيست الإسرائيلي

نسيم فيتوري نائب رئيس الكنيست الإسرائيلي

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طالب نسيم فيتوري نائب رئيس الكنيست الإسرائيلي وعضو لجنة الشؤون الخارجية والأمن، الجيش الإسرائيلي بإحراق غزة بشكل فوري.

وقال فيتوري في تصريحات على منصة “X” لاقت موجة من الانتقادات داخل وخارج إسرائيل:

“كل الانشغال بمدى توفر الإنترنت في غزة أم لا، أمر يدل على أننا لم نتعلم أي شيء.

وأضاف “نحن إنسانيون للغاية.. أحرقوا غزة الآن وليس أقل، امنعوا عنهم الوقود والماء حتى يعود المختطفون”.

ردود الفعل المستنكرة والإدانات توالت على تصريحات نائب رئيس الكنيست، وكان أبرزها من الكاتب الإسرائيلي المعروف “بن كاسبيت” الذي رد على فيتوري قائلاً:

“هل تعقل أنك نائب رئيس الكنيست؟ هل تفهم أن عنوانا يدعو إلى حرق غزة يغذي الكراهية التي تعمل ضدنا وضد شرعيتنا الآن؟ … إلى أي مدى يمكن أن تكون غبياً؟”

فما كان من فيتوري إلا أن استهزأ برده وخاطبه قائلاً “لقد رأينا بالفعل حكمتك وحكمة أصدقائك! خوفك سوف يقتلنا التوقف عن كونك “إنسانية”.

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